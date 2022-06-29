السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الأربعاء، 29-06-2022 08:35 م

الأردنية تُنظّم ورشة حول زراعة الأراضي الجافة

62022239392310325167


الوكيل الاخباري - عقدت وحدة الشؤون الدولية في الجامعة الأردنية، بالتعاون مع شبكة التعاون الجامعي الأميركي الأردني (UCN) التي تضم جامعات أردنية وأميركية، وعبر تقنية الاتصال المرئي، ورشة عمل افتراضية بعنوان "زراعة الأراضي الجافة والابتكار في مجالات مثل الأمن الغذائي".

ووفقا لبيان الجامعة، تُعدّ الورشة التي نُظّمت بالتعاون مع جامعات إمبري ريدل للطيران، وفلوريدا، وويسكونسن–ماديسون الأميركية الثانية ضمن سلسلة الأنشطة العلمية والدولية التي تُعقد بين الجانبين الأردني والأميركي، وتُقام ضمن فعاليات مشروع (PULSE) الذي أطلقته شبكة التعاون الجامعي الأميركي الأردني (UCN) باعتباره المرحلة الثانية من برامجها للعام 2022.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6063169342360473b768fc52

الصفدي يؤكد لميقاتي دعم الأردن للبنان

image (16)

السفير السعودي يقيم إفطارا لشخصيات أردنية - أسماء

the-pilgrims-guide-4372296_1920-1-1-780x470

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

948a9724ed6554809e7052b46eec0079

مطالب بجذب استثمارات تنموية في عجلون للحد من الفقر والبطالة

9202127141726565725371

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

m91WZyeOw3L7kWANWyJPHXBctAjE8dcqMK1VVt9H

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب