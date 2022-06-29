الأردنية تُنظّم ورشة حول زراعة الأراضي الجافة

الوكيل الاخباري - عقدت وحدة الشؤون الدولية في الجامعة الأردنية، بالتعاون مع شبكة التعاون الجامعي الأميركي الأردني (UCN) التي تضم جامعات أردنية وأميركية، وعبر تقنية الاتصال المرئي، ورشة عمل افتراضية بعنوان "زراعة الأراضي الجافة والابتكار في مجالات مثل الأمن الغذائي".



ووفقا لبيان الجامعة، تُعدّ الورشة التي نُظّمت بالتعاون مع جامعات إمبري ريدل للطيران، وفلوريدا، وويسكونسن–ماديسون الأميركية الثانية ضمن سلسلة الأنشطة العلمية والدولية التي تُعقد بين الجانبين الأردني والأميركي، وتُقام ضمن فعاليات مشروع (PULSE) الذي أطلقته شبكة التعاون الجامعي الأميركي الأردني (UCN) باعتباره المرحلة الثانية من برامجها للعام 2022.

اضافة اعلان