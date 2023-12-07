الخميس 07-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأردن أرسل 17 طائرة لأهل غزة منذ بداية العدوان على القطاع

بقذائف "التاندوم" .. سرايا القدس تستهدف دبابتين صهيونيتين وناقلة جند

مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل إقرار حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

المدعي العام لمحكمة الجنايات: تعمد عرقلة إغاثة المدنيين قد يشكل جريمة حرب

الأمن يكشف سبب حادث تدهور تسبب بوفاة سائق مركبة شحن على طريق البحر الميت

صحفي من غزة لـ الوكيل: الاحتلال يكثف القصف بالمدفعية والزوارق والطائرات على خان يونس

جيش الاحتلال: رصدنا 6 عمليات إطلاق قذائف وصواريخ من لبنان

9 شهداء بغارات على مخيمي النصيرات والمغازي

قوات الاحتلال تنسحب من وسط مدينة رام الله

صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في المعارك بقطاع غزة

عاجل

الأردن أرسل 17 طائرة لأهل غزة منذ بداية العدوان على القطاع

الخميس، 07-12-2023 09:25 ص

الأردن أرسل 17 طائرة لأهل غزة منذ بداية العدوان على القطاع

6570f4572994b


الوكيل الإخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ضمن حملة "لأهلنا في غزة" 17 طائرة مساعدات منذ بداية الأزمة في القطاع، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

اضافة اعلان


وحملت الطائرات المساعدات الإنسانية المختلفة من المواد الطبية والأدوية وأدوية مرضى غسيل الكلى والطرود الغذائية والوجبات الجاهزة والملابس وطرود صحية وحليب أطفال ومواد طبية مخصصة للأطفال.


وتم تسليم المساعدات الإغاثية والطبية والملابس للهلال الأحمر المصري لإدخالها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة ليصار إلى تسليمها وتوزيعها على القطاع الصحي والجهات الرسمية العاملة في غزة من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا".


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي: "منذ بداية الأحداث الأخيرة عملنا على إرسال الاحتياجات وتخطي التحديات التي واجهتنا من ناحية الكمية والسرعة لتأمينها لأهلنا في غزة ودعم القطاعات المختلفة التي تأثرت والتي بعضها خرج عن الخدمة".


وبين أن الهيئة عملت بالتنسيق والتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية والشركات الخاصة والمبادرات الشعبية والجهات الحكومية لجمع التبرعات النقدية والعينية وفق قوائم الاحتياج الواردة من قطاع غزة.


وأشار الشبلي إلى أن عملية الإرسال بالطائرات رافقها قوافل برية محملة 286 طناً من الطرود الغذائية والوجبات الجاهزة والمواد الاغاثية والملابس.


وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220231991045778285639

الأمن يكشف سبب حادث تدهور تسبب بوفاة سائق مركبة شحن على طريق البحر الميت

M63A0713

فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء

أمانة عما جديد

الأمانة تنذر موظفين بالفصل - أسماء

63837508000177252724

القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً رابعاً لمساعدات إغاثية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في خانيونس

11202319151337742498572

وزير الاوقاف يصدر بياناً حازماً ويحذر

الامن

مشاجرة جماعية في اربد والامن يضبط جميع اطرافها

أخبار متعلقة
image (1)

وصول طائرة مساعدات أردنية مخصصة لغزة إلى مطار العريش

27fad3e0-3507-40e4-a018-ee747eae3f38

الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى غزة

28667edf-b2c5-49c5-80e4-eef3e9ddf776

الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات طبية إلى غزة

3lEwVJGTZcCdqzpBXfszEFsgusHeoYfR1EDfq70J

الخيرية الأردنية الهاشمية تقدّم مساعدات لـ 620 شخصاً محاصراً داخل كنيسة بغزة

1699382141457

وزير الخارجية ونظيره الإسباني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

521141

"الخيرية الهاشمية" تؤكد استمرار عملها داخل غزة