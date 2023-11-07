وزير الخارجية ونظيره الإسباني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

الوكيل الإخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية شؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس،‎ الذي ترأس بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، في إطار عملية التشاور المستمرة إزاء تطورات الأوضاع في ‎غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.

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وأكد الصفدي ضرورة وقف هذه الحرب المستعرة على ‎غزة، وما تسببه من كارثة إنسانية، محذراً من توسع هذه الحرب، وانعكاساتها الخطيرة على أمن المنطقة برمتها، ومشدداً على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.



وثمن الصفدي تصويت إسبانيا لصالح القرار الذي قدمه ‎الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية، وتبنته ‎الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي، حول ضرورة حماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.