الثلاثاء 07-11-2023
الوكيل الاخباري

حماس ترد على التصريحات الأمريكية حول مستقبل غزة

العين المجالي: إنزال الأردن للمساعدات في غزة من أصعب العمليات العسكرية

"الخيرية الهاشمية" تؤكد استمرار عملها داخل غزة

وزير الخارجية ونظيرته الفرنسية يبحثان جهود اتخاذ موقف دولي لوقف الحرب

حكومة غزة: لا يوجد أي مخبز يعمل الآن والحرب علينا هي تجويع وإبادة

كتائب القسام: دمرنا 15 آلية عسكرية للعدو خلال الـ24 ساعة الماضية

كتائب القسام تنشر مشاهد عن تفاصيل "العبور الكبير"

وزير الدفاع الإسرائيلي يدلي بتصريحات نارية حول السنوار وقادة حماس

الأردن يؤكد دعمه الكامل للأونروا في عملها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني

حزب الله اللبناني يصدر بيانا جديدا

عاجل

العين المجالي: إنزال الأردن للمساعدات في غزة من أصعب العمليات العسكرية

الثلاثاء، 07-11-2023 11:03 م

وزير الخارجية ونظيره الإسباني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

1699382141457


الوكيل الإخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية شؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس،‎ الذي ترأس بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، في إطار عملية التشاور المستمرة إزاء تطورات الأوضاع في ‎غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.

اضافة اعلان


وأكد الصفدي ضرورة وقف هذه الحرب المستعرة على ‎غزة، وما تسببه من كارثة إنسانية، محذراً من توسع هذه الحرب، وانعكاساتها الخطيرة على أمن المنطقة برمتها، ومشدداً على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.


وثمن الصفدي تصويت إسبانيا لصالح القرار الذي قدمه ‎الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية، وتبنته ‎الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي، حول ضرورة حماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1699388876229

الحنيطي يستقبل قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية

1699374952723

وزيرا المياه والتعاون الألماني يفتتحان مركز التوثيق والتوعية المائية

521141

"الخيرية الهاشمية" تؤكد استمرار عملها داخل غزة

1699381984123

الجمارك: تحديث منظومة الإجراءات الجمركية في سلطة منطقة العقبة

1699382236805

وزير الخارجية ونظيرته الفرنسية يبحثان جهود اتخاذ موقف دولي لوقف الحرب

WhatsApp Image 2023-11-07 at 8.42.56 PM

الأردن يؤكد دعمه الكامل للأونروا في عملها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني

أخبار متعلقة
1699382236805

وزير الخارجية ونظيرته الفرنسية يبحثان جهود اتخاذ موقف دولي لوقف الحرب

654a37409fd16

الملك: استمرار التدمير والقتل في غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي

image - 2023-11-05T232042.846

الصفدي يبحث مع بوريل تكثيف جهود وقف الحرب

image - 2023-11-05T232042.846

الصفدي: إسرائيل تستخدم المدنيين في غزة كأهداف بشرية

1696937474136

كريشان يؤكد ضرورة الإسراع بإجراءات فصل بلدية بني عبيد عن إربد الكبرى

news-150521-palestine.harb_-780x470

الأردن يُشدد على ضرورة تحقيق التهدئة في غزة