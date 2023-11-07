"الخيرية الهاشمية" تؤكد استمرار عملها داخل غزة

الوكيل الإخباري - قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن الهيئة مستمرة في عملها داخل غزة، بالتعاون مع المنظمات الدولية الشريكة لتأمين أهلنا في القطاع بالمواد الإغاثية المتنوعة.

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وأضاف الشبلي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أنه تم تأمين ثلاجات تبريد لحفظ الأدوية في مجمع ناصر الطبي، لافتا إلى أن هذا العمل يأتي ضمن جهود الهيئة في دعم القطاع الصحي، وإيصال تبرعات الشعب الأردني لأهلنا في غزة.



وأشار إلى أن الهيئة وزعت مطلع الأسبوع الحالي الطرود الغذائية والصحية والمياه، والوجبات الساخنة لأكثر من 37 ألف مستفيد من الأسر المتضررة في قطاع غزة، مبينا أن الهيئة مستمرة في استقبال التبرعات وإيصالها للأهل في غزة.