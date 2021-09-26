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الأحد، 26-09-2021 06:33 م

16 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأحد

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - أعطيت في الأردن أكثر من 16 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق البيانات الصادرة عن وزارة الصحة اليوم الأحد.

وتوزعت الجرعات المعطاة البالغ عددها 16235 جرعة، على 9585 جرعة أولى و6650 جرعة ثانية بحسب الأرقام الرسمية.

وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي 6920178 جرعة، توزعت على 3677698 جرعة أولى، و3242480 جرعة ثانية.

ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة، إلى 4116185 مسجلا.

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