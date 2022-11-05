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السبت، 05-11-2022 07:00 م

الأردن والإمارات يؤكدان استمرار العمل المؤسساتي لتطوير التعاون

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الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ركزت على تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين، واستعرضت القضايا العربية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

وأكد الوزيران خلال لقائهما على هامش أعمال منتدى صير بني ياس في أبو ظبي الاستمرار في العمل المؤسساتي الممنهج لتطوير التعاون في مختلف المجالات وبما يعكس توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. 

واستعرض الصفدي والشيخ آل نهيان التقدم في المشاريع المشتركة وبرامج التعاون التي اعتمدها البلدان الشقيقان.

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