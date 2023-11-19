الأحد 19-11-2023
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الأحد، 19-11-2023 08:39 م

الأردن يبحث مع الأمم المتحدة تطورات الأوضاع في غزة وجهود وقف الحرب

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الوكيل الإخباري - التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم الأحد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث، في اجتماع بحث تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين لاسيما النساء والأطفال.اضافة اعلان


وتناول اللقاء ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، تنتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية. كما تناول سبل تكثيف الآليات التي من شأنها حماية النساء والأطفال، وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

 




 

 


 

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