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اصابات كورونا في الاردن تعاود الارتفاع - ارقام

الأحد، 30-01-2022 04:48 م

الأردن يتخطى حاجز مليون و200 ألف إصابة وارتفاع ملحوظ بإشغال "العناية الحثيثة" في إقليم الوسط

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الوكيل الاخباري - تخطّى الأردن حاجز 1.2 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، وفق ما بينه الإيجاز الحكومي الصادر عن وزارة الصحة.اضافة اعلان


وأعلنت وزارة الصحة في ايجازها اليومي ليوم الاحد ، تسجيل 11833 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع اجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة الى 1209083 إصابة.

في حين سجلت العاصمة عمان أكثر من نصف إصابات كورونا المسجلة في الأردن الأحد، تلتها اربد ثم البلقاء والزرقاء، على الترتيب.

 

أما إقليم البتراء فلم يسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين كانت الطفيلة الأقل في تسجيل الإصابات بواقع 111 إصابة.

 

وسجلت إقليم الوسط ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة اشغال أسرة العناية الحثيثة في المستشفيات، حيث نسبة إشغال 40% لأسرة العناية الحثيثة، و28% إشغال أسرة العزل، وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي 18%.

 




 

 


 

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