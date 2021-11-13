السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع القادم

الكهرباء: سقوط أعمدة بسبب الرياح الشديدة بالشونة الجنوبية

توقعات بثبات أو تخفيض تسعيرة المحروقات الشهر المقبل

مخترعة أردنية تفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية في قطر

الخارجية تدعو ذوي المواطن نصر الشعافي لمراجعتها لأمر هام

أمانة عمان تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وفاة مواطن إثر تدهور مركبته في الحسا

الطفيلة: دعم مالي ضخم لتنمية مختلف القطاعات

القوة البحرية: حركة القوارب طبيعية

الأردن يتقدم في التصنيف العالمي للأمن السيبراني

السبت، 13-11-2021 12:25 م

الأردن يتقدم في التصنيف العالمي للأمن السيبراني

Cyber-Security-scaled-1


الوكيل الإخباري- قال رئيس قطاع الأمن السيبراني العربي، وائل وهبة إبراهيم، إن الأردن بدأ يخطو خطوات إيجابية في موضوع الأمن السيبراني، وقد انتقل حسب التصنيف العالمي لترتيب الدول في الأمن السيبراني من الثمانينات إلى السبعينات لأكثر من 170 دولة عالميا.اضافة اعلان


وأكّد خلال محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، الجمعة، عبر تطبيق زووم" بعنوان "تحديات التحول الرقمي والأمن السيبراني"، أهمية الدعم الحكومي بهذا الاتجاه والاستثمار في الكفاءات الأردنية داخليا وخارجيا.

وبين أن الجامعات الأردنية تسعى إلى بناء محتوى رقمي يوائم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وقال:" يجب أن نسارع في إطلاق هيئات معنية بالحكومة الإلكترونية"، مشيرا إلى أن التحول الرقمي ليس ترفا وهناك ثورة صناعية رابعة يجب أن نتكيف معها ونحضّر للقادم، لبناء منظومة أمن سيبراني.

وأشار إبراهيم، إلى ضرورة بناء منظومات التحول الرقمي في الدول والحكومات والمؤسسات، يرافقه بناء مواز لمنصات الحماية الإلكترونية السيبرانية الشاملة المتكاملة وبناء تشريعات رقابية وتنظيمية ومراكز أمن للعمليات الإلكترونية، وهيئات فاعلة لبناء منظومة موارد بشرية متعلمة ومؤهلة ومدربة لخدمة التحول الرقمي والأمن السيبراني، بدءاً من المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتخصصة وحتى الجامعات.

وأوضح أن من يقود العالم هو فقط من يمتلك المعلومات الضخمة ويحافظ على سريتها وخصوصيتها واستثمارها، تحقيقا للتنمية الشاملة والرفاه الإنساني كجزء من منظومة الدفاع والهجوم بقصد الدفاع السيبراني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مياه الديسي ستصل الى محافظة الطفيلة العام المقبل -(أرشيفية)

توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع القادم

125328670

الكهرباء: سقوط أعمدة بسبب الرياح الشديدة بالشونة الجنوبية

unnamed (7)

توقعات بثبات أو تخفيض تسعيرة المحروقات الشهر المقبل

main_image618f9895a7233

مخترعة أردنية تفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية في قطر

112021111673339721696

الخارجية تدعو ذوي المواطن نصر الشعافي لمراجعتها لأمر هام

43484fadbc3fe4850e50b58aa57eecd9

أمانة عمان تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

أخبار متعلقة
7dd20c13d73f67d66e33d1e9107fab8e

الأردن يدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف انتهاكات الاحتلال في الأقصى

10202117174028535403028

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5% لليوم الثاني في الاردن

كورونا الوكيل

15 ألفا و700 إصابة كورونا نشطة في الأردن

w

وزير التخطيط يشارك في اجتماع محافظي الدول العربية لدى البنك الدولي

كورونا الوكيل

اعلى إصابات بكورونا في الأردن منذ 5 اشهر

1020211018420226634401

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5.3% في الاردن