الأردن يتقدم في التصنيف العالمي للأمن السيبراني

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الوكيل الإخباري- قال رئيس قطاع الأمن السيبراني العربي، وائل وهبة إبراهيم، إن الأردن بدأ يخطو خطوات إيجابية في موضوع الأمن السيبراني، وقد انتقل حسب التصنيف العالمي لترتيب الدول في الأمن السيبراني من الثمانينات إلى السبعينات لأكثر من 170 دولة عالميا.وأكّد خلال محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، الجمعة، عبر تطبيق زووم" بعنوان "تحديات التحول الرقمي والأمن السيبراني"، أهمية الدعم الحكومي بهذا الاتجاه والاستثمار في الكفاءات الأردنية داخليا وخارجيا.وبين أن الجامعات الأردنية تسعى إلى بناء محتوى رقمي يوائم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وقال:" يجب أن نسارع في إطلاق هيئات معنية بالحكومة الإلكترونية"، مشيرا إلى أن التحول الرقمي ليس ترفا وهناك ثورة صناعية رابعة يجب أن نتكيف معها ونحضّر للقادم، لبناء منظومة أمن سيبراني.وأشار إبراهيم، إلى ضرورة بناء منظومات التحول الرقمي في الدول والحكومات والمؤسسات، يرافقه بناء مواز لمنصات الحماية الإلكترونية السيبرانية الشاملة المتكاملة وبناء تشريعات رقابية وتنظيمية ومراكز أمن للعمليات الإلكترونية، وهيئات فاعلة لبناء منظومة موارد بشرية متعلمة ومؤهلة ومدربة لخدمة التحول الرقمي والأمن السيبراني، بدءاً من المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتخصصة وحتى الجامعات.وأوضح أن من يقود العالم هو فقط من يمتلك المعلومات الضخمة ويحافظ على سريتها وخصوصيتها واستثمارها، تحقيقا للتنمية الشاملة والرفاه الإنساني كجزء من منظومة الدفاع والهجوم بقصد الدفاع السيبراني.