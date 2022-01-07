الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة في فلسطين

الوكيل الإخباري -أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجمعة، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، أن "هذه الخطوة تُعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334".



وشدد أبو الفول على أنّ "سياسةَ الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسةٌ لاشرعية ولاقانونية ومرفوضةٌ ومدانة، وخطوةٌ أحادية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لأسس السلام، وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية".



والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية وفق القانون الدولي.