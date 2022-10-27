الأردن يرحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الوكيل الاخباري - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، بتوقيع الجمهورية اللبنانية الشقيقة وإسرائيل على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، والذي يمكن لبنان الإفادة من حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط.



وأكدت الوزارة أهمية هذا الاتفاق الذي سيساعد لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنة الجهود التي قامت بها الولايات المتحدة لإنجاز هذا الاتفاق.

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