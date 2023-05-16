الأردن يرحب بعودة وفود سوريا للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية

الوكيل الاخباري - ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، الثلاثاء، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين المنعقدة في مدينة جدة، تمهيداً لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين.



وعرض العضايلة، خلال الاجتماع الذي شارك فيه المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية وعدد من رؤساء وفود وسفراء دول في السعودية، لمواقف الأردن الدائمة لجهود تعزيز التعاون والتوافق العربي حيال القضايا المتصلة بالعمل العربي المشترك، وسبل البناء على الجوامع وأطر التعاون المشتركة إلى جانب التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.



وأعرب عن تقدير وشكر الأردن للسعودية في استضافتها وتنظيمها لأعمال الدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية، وتسخير السبل الكفيلة لتسهيل مهمة المشاركين في الاجتماعات التحضيرية على مختلف المستويات، وبما يخدم الجهود المشتركة المبذولة لنجاح القمة العربية وتوصلها لنتائج وقرارات من شأنها خدمة قضايا المنطقة العربية وتحقيق تطلعات شعوبها.



وأشاد في الوقت نفسه بما قامت به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من تنسيقٍ متواصل لضمان تسهيل عقد الاجتماعات، إلى جانب جهود الجزائر، الرئيس السابق للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين.



ورحّب العضايلة، في مداخلات له خلال مجريات الاجتماع، بعودة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية للمشاركة في اجتماعات جامعة الدول العربية على مختلف المستويات، وبما يتوافق مع المساعي المبذولة لخدمة وحدة الصف العربي والقضايا المشتركة.

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