الأربعاء 19-04-2023
الوكيل الاخباري

قطر الخيرية: 55 ألف مستفيد من فعاليات رمضانية بالأردن

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الأربعاء، 19-04-2023 06:53 م

قطر الخيرية: 55 ألف مستفيد من فعاليات رمضانية بالأردن

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الوكيل الاخباري - نظم مكتب مؤسسة قطر الخيرية في الأردن، مجموعة من الأنشطة الرمضانية للأيتام والمستفيدين من خدماتها من أبناء المجتمع المحلي واللاجئين في المملكة، اذ استهدفت الأنشطة 55 ألف مستفيد.

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وقال المكتب في بيان، اليوم الأربعاء، إنه نظم ضمن فعاليات شهر رمضان إفطارات رمضانية للأيتام الذين تكفلهم ولأسرهم في محافظات مادبا والزرقاء وعمان، مشيرا إلى أن الإفطارات شملت توزيع 5 آلاف وجبة للصائمين من أبناء المجتمع المحلي خلال الشهر الفضيل، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.


وأشار البيان إلى أن قطر الخيرية نفذت ضمن مشاريع حملتها الرمضانية "رمضان الأثر" حملة لتوزيع طرود وقسائم الخير الرمضانية التي تضمنت مجموعة من المواد الغذائية والتموينية الأساسية وقسائم شرائية، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 44 ألف مستفيد.


وأوضح البيان أنه واستعداداً لقدوم عيد الفطر السعيد، وزّعت قطر الخيرية في إطار برنامج "كسوة العيد" قسائم شرائية للملابس، حيث بلغ عدد المستفيدين منها نحو 4100 مستفيد.

 




 

 


 

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