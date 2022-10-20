الأردن يرفض تصريح السفير الهولندي في عمّان

الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، رفضها التصريح الذي أصدره السفير الهولندي في عمّان بعد استقبال وزير الدولة لشؤون الإعلام له في لقاء مجاملة.



وأبلغ مدير الدائرة الأوروبية السفير الهولندي استغراب الوزارة تدخل السفير في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي ويتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة، وأنه من غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة.



وأكد مدير الدائرة الأوروبية للسفير الهولندي أن الأردن منفتح دائماً على الحوار الصريح الذي يقارب كل القضايا مع كل الدول الشريكة والصديقة عبر القنوات الدبلوماسية والاتصالات المباشرة ووفق الأعراف الدبلوماسية لكنه لا يقبل التدخل في شؤونه الداخلية.



وشدد على أن الأردن وهولندا تربطهما علاقات صداقة وشراكة قوية وتاريخية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون والحوار المباشر، مؤكداً الحرص على تطوير هذه العلاقة في مختلف المجالات.

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