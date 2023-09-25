الأردن يسيّر طائرة اغاثية جديدة الى ليبيا

الوكيل الاخباري - تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، قامت الهيئة الخيرية الهاشمية بتجهيز وتسيير طائرة مساعدات انسانية واغاثية ثالثة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو.



وتحمل الطائرة مواد اغاثية طارئة مكونة من مواد طبية (أدوية ومعقمات واسعافات أولية) وخيام وحقائب نوم ومواد غذائية وحقائب اخلاء طبي ومدافئ، وتم التنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا ليتم ايصالها لكافة المناطق المتأثرة بالاعصار والمناطق التي ضربتها الفياضانات وتوزيعها على مستحقيها من الأسر المتضررة.

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