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الخميس، 05-08-2021 10:42 ص

الأردن يشارك باجتماع دولي لترويج البترا سياحيا

بترا 2


الوكيل الإخباري - شارك الأردن أمس الأربعاء، باجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع "منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لليونيسكو"، الهادف الى ترويج مناطق أثرية بينها البترا عالميا.

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وضم الاجتماع الذي استضافته جامعة الغارف في البرتغال ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي، عبر منصة زووم، دائرة الآثار العامة والجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع من الاردن، ودائرة القلاع وقرى القرون الوسطى /ايطاليا، ورابطة غرف التجارة والصناعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط /إسبانيا، وجامعة الغارف /البرتغال، والمؤسسة الأندلسية العامة للتراث الأندلسي/إسبانيا، وجامعة باليرمو – قسم العمارة /ايطاليا، واتحاد منظمات الأعمال المصرية – الأوروبية /مصر.


وأوضحت الجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع في بيان اليوم الخميس، أن رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة أشار الى أن المشروع سيعود بالفائدة على مدينة البترا وذلك من خلال إنشاء مشاريع مبتكرة باستخدام تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتية لإعداد فيديوهات وأساليب أخرى للترويج السياحي لمدينة البترا وأنشطة عديدة في مجال التراث ومن ضمنها التراث غير المرئي.


وبحث المجتمعون، سير انجازات المشروع والعقبات التي واجهت الدول المشاركة في المشروع خلال الفترة الماضية، وتم عرض الإنجازات والخطوات التي تم تنفيذها من قبل كل شريك، فيما سيتم متابعة اجراءات وخطوات تنفيذ المشروع بالتعاون مع دائرة الآثار العامة الشريك الثاني من الأردن، بالإضافة للجمعية.


يذكر أن إجمالي ميزانية المشروع تبلغ 3.8 مليون يورو، علما بأن القيمة المقدمة من الاتحاد الأوروبي تبلغ 3.4 مليون يورو، وتبلغ نسبة التمويل المقدمة من الشركاء 10 بالمئة من إجمالي ميزانية المشروع.


 




 

 


 

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