الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

المعايطة يلتقي الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة

توضيح حول دوام المدارس والموظفين غداً بسبب الأحوال الجوية

شنيكات : خدمة المواطن غاية عمل صندوق المعونة

الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض

أمين عمان يؤكد الجاهزية والاستعداد للتعامل مع المنخفص الجوي

أين ستتراكم الثلوج في الاردن ؟ - جداول عالية الدقة

الأردن يشارك في أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الإدارة المحلية : طوارئ شديدة قصوى بدءاً من الليلة

عجلون : هيئة إدارية جديدة لشباب الجنيد

الارصاد تبشر الاردنيين : ثلوج متراكمة على ارتفاع 1000 متر

الأحد، 05-02-2023 08:32 م

الأردن يشارك في أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

11202213184449745485288


الوكيل الاخباري - شارك الأردن بأعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي "111"، التي عقدت، اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وقالت الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، إن في مقدمة جدول أعمال اللجنة الاجتماعية الإعداد للدورة (32) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في دورتها الخامسة، والتنظيم الناجح لدولة قطر لبطولة كأس العالم 2022.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1675618093441

المعايطة يلتقي الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة

1202311182544515281555

شنيكات : خدمة المواطن غاية عمل صندوق المعونة

120231204732761055691

الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض

7202213144447294806169

أمين عمان يؤكد الجاهزية والاستعداد للتعامل مع المنخفص الجوي

22023463443249021801

الإدارة المحلية : طوارئ شديدة قصوى بدءاً من الليلة

220235184654782159468

عجلون : هيئة إدارية جديدة لشباب الجنيد

أخبار متعلقة
w

الاقتصادي والاجتماعي يناقش دراسة حول الضرائب وحقوق الإنسان

dShHdquOP0ai8vxtslSKi0BEUNdgpZFs6M2uMuRV

الخصاونة: قانون البيئة الاستثمارية سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل

القبض على شخص - (تعبيرية)

القبض على شخص سلب محطة وقود في الشونة الجنوبية

للللللللللللللل

توضيح من مصفاة البترول حول مشروع التوسعة الرابعة - وثيقة

67901ee5-whatsapp-image-2022-11-03-at-10.41.17-am (1)

ترجيح إجراء السحب الثاني على جوائز تطبيق فواتيري في آذار المقبل

85

تجارة الأردن: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واصل نموه العام الماضي