الأردن يشارك في أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الوكيل الاخباري - شارك الأردن بأعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي "111"، التي عقدت، اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.



وقالت الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، إن في مقدمة جدول أعمال اللجنة الاجتماعية الإعداد للدورة (32) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في دورتها الخامسة، والتنظيم الناجح لدولة قطر لبطولة كأس العالم 2022.

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