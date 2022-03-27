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الأحد، 27-03-2022 04:13 م

الأردن يشارك في اجتماعات معهد المواصفات للدول الإسلامية

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الوكيل الاخباري - شاركت مؤسسة المواصفات والمقاييس في الاجتماع 23 لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية، واجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، وكذلك اجتماع اللجنة العربية العليا للتقييس والتي عقدت في العاصمة السعوديّة الرياض واختتمت أعمالها الأسبوع الماضي.

وترأس الوفد الأردني في هذه الاجتماعات مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير؛ حيث عُقدت الاجتماعات بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وأعضاء في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

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وجرى خلال اجتماع المعهد تحديد أعضاء اللجان المالية والاستراتيجية، وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة الهيكل الراهن للمجلس والوثائق المتعلقة به، والاطلاع على إنجازات المعهد والتقارير الدورية، منها التقرير السنوي للمعهد لعام 2021.


وخلال اجتماع أعمال المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، جرى استعراض أعمال الشركاء من المنظمات الدولية والإقليمية منها المنظمة الدولية للتقييس و اللجنة الدولية الكهروتقنية، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجمعية الأمريكية لاختبار المواد، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.

وناقش المشاركون انجازات اللجان الفنية العربية في المنظمة التي شاركت فيها المؤسسة، كما جرى الاتفاق على خطط عمل اللجان الفنية العربية ومتابعة العمل على البرنامج العربي للحلال وعقد الورش اللازمة لتبادل الخبرات.

واتفق الأعضاء خلال الاجتماعات على تنسيق الموقف العربي في الاجتماعات والمحافل الاقليمية والدولية، بما يخدم تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود العربية في مجال التقييس وتطوير منظومة البنية التحتية للجودة وبما يضمن تسهيل التبادل التجاري ويدعم المشاركة الفاعلة في أنشطة التقييس الإقليمية والدولية.

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