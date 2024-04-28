وزير خارجية فرنسا: نسعى لمنع الحرب بين حزب الله وإسرائيل

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إنه سيقدم مقترحات لمسؤولين لبنانيين اليوم الأحد بهدف تهدئة التوتر بين حزب الله وإسرائيل ومنع نشوب حرب.

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وأضاف بعد زيارته لقوات حفظ السلام في الناقورة بجنوب لبنان: "إذا نظرتَ إلى الوضع اليوم.. إذا لم تكن هناك حرب في غزة، يمكننا أن نتحدث عن وجود حرب في جنوب لبنان بالنظر إلى عدد الضربات والتأثير على المنطقة".