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الأحد، 28-04-2024 11:19 ص

وزير خارجية فرنسا: نسعى لمنع الحرب بين حزب الله وإسرائيل

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إنه سيقدم مقترحات لمسؤولين لبنانيين اليوم الأحد بهدف تهدئة التوتر بين حزب الله وإسرائيل ومنع نشوب حرب.

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وأضاف بعد زيارته لقوات حفظ السلام في الناقورة بجنوب لبنان: "إذا نظرتَ إلى الوضع اليوم.. إذا لم تكن هناك حرب في غزة، يمكننا أن نتحدث عن وجود حرب في جنوب لبنان بالنظر إلى عدد الضربات والتأثير على المنطقة".


وتابع قائلاً: "سأوصل رسائل وأطرح مقترحات على السلطات هنا لدفع هذه المنطقة للاستقرار وتجنب نشوب حرب".

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