حاكم دبي يأمر بتشييد مبنى مسافرين بمطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 35 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، يوم الأحد، أنه أمر بالبدء في تشييد مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 128 مليار درهم (34.85 مليار دولار).
وقال في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر.
وأضاف أنه سيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة.
وتابع أن المطار سيضم 400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران.
Today, we approved the designs for the new passenger terminals at Al Maktoum International Airport, and commencing construction of the building at a cost of AED 128 billion as part of Dubai Aviation Corporation's strategy.— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 28, 2024
Al Maktoum International Airport will enjoy the… pic.twitter.com/oG973DGRYX