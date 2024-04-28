نقابة أصحاب المعاصر تعقد اجتماع الهيئة العامة وتوافق على التقريرين الإداري والمالي

الوكيل الاخباري- وافقت الهيئة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي زيت الزيتون الأردنية، على التقريرين المالي والإداري عن العام الماضي 2023، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الخميس الماضي.

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وقالت نقابة أصحاب المعاصر، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، إن الهيئة العامة ناقشت مع النقيب محمد تيسير النجداوي وأعضاء المجلس، العديد من القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الزيتون والحلول المناسبة لها والتي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي وتطويره، كما تم مناقشة عدد من التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للنقابة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.



وذكر البيان أن النقابة أعلنت عن إطلاق حملة لجمع التبرعات والمساعدات للأهل في غزة، لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين ودعم صمودهم، وللمشاركة مع العديد من مؤسسات الدولة والجمعيات الخيرية التي قدمت التبرعات النقدية والعينية منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأكد البيان أن تبرعات الحملة سيتم تسليمها للهيئة الخيرية الهاشمية، لضمان وصولها للقطاع بحسب الأصول الرسمية.