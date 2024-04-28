الأرصاد: عودة درجات الحرارة إلى طبيعتها في المملكة الأربعاء

الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة ستنحسر يوم الأربعاء القادم وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

اضافة اعلان



وأضافت الأرصاد اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" أن المملكة ستشهد أمطار رعدية وحركة نشطة للرياح بين الحين والآخر لغاية يوم الثلاثاء .



ولفتت أن درجات الحرارة ستكون دافئة في عمان وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة غداً وبعد غد، محذرة من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وانعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطرياً.

