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الأحد، 28-04-2024 10:58 ص

عقل يتوقع ارتفاع المحروقات بتسعيرة الشهر القادم

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الوكيل الإخباري - توقع الخبير النفطي هاشم عقل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية محليا في تسعيرة الشهر المقبل بنسب تتراوح بين 1-2.2%.

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وقال عقل إن لتر بنزين أوكتان 90 سيرتفع بنحو قرشين وبنسبة 2.2%، فيما يتوقع ارتفاع لتر بنزين أوكتان 95 بنحو 2.5 قرشا وبنسبة 2%، أما لتر الديزل من المتوقع ارتفاعه بنحو نصف قرش بنسبة 1%.

 

وأضاف أن هذه الارتفاعات جاءت نتيجة لارتفاع خام برنت حيث وصل إلى 94 دولار خلال الشهر الحالي نتيجة الأخطار الجيوسياسية التي ما زالت تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وزيادة الطلب الصيني والحرب الروسية الأوكرانية حيث قامت طائرات أوكرانية مسيرة بقصف بعض مصافي النفط الروسية الذي عطل إنتاجها جزئيا.

 




 

 


 

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