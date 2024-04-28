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الأحد، 28-04-2024 11:36 ص

بينهم فتاة وطفلان .. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم 15 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة، بينهم فتاة، وطفلان، إضافة إلى أسرى سابقين.

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وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، اليوم الأحد، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: طولكرم، وقلقيلية، وجنين، وطوباس، وسلفيت، وأريحا، والقدس.


وأضاف البيان، أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.


يشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت نحو (8495)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.




 




 

 


 

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