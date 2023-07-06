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الخميس، 06-07-2023 10:19 ص

الأردن يشارك في اجتماع مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان

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الوكيل الإخباري- شارك الأردن في أعمال الاجتماع التاسع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، الذي عقد بالقاهرة.

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ومثل الأردن في الاجتماع رئيس لجنة الاتصال والإعلام بالمرصد العربي لحقوق الإنسان، رسمية الكعابنة؛ وعضو المرصد العربي لحقوق الإنسان ياسرة غوشة، والمستشار بالمرصد العربي لحقوق الإنسان، الدكتور أمجد شموط ??????.


وناقش الاجتماع برئاسة رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد عادل بن عبد الرحمن العسومي، مجموعة من الموضوعات، أبرزها خطة عمل المرصد لتبني العقد العربي لحقوق الإنسان 2023-2033، وإطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان، والتحضيرات الخاصة بتنظيم المؤتمر السنوي الأول لحقوق الإنسان في العالم العربي، الذي سيعقد على هامش الاحتفالات الأممية بمرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 




 

 


 

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