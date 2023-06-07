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الأربعاء، 07-06-2023 02:10 م

25 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي لدعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن

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الوكيل الإخباري - وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وسفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، اليوم الأربعاء، اتفاقيتين لمنح بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو.اضافة اعلان


اتفاقيتا المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي، تأتي لدعم تنفيذ برنامج "شراكة" ودعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن.

وقالت طوقان على هامش توقيع الاتفاقيتين، "نشهد خطوة إضافية في تعزيز العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو، ضمن البرنامج التأشيري بين الاتحاد الأوروبي والأردن لعام 2021-2027".

وأشارت إلى أن "الاتفاقية تدعم خطط الأردن في دعم خطة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي"، موضحة أن منحة دعم الإصلاحات الديمقراطية تبلغ 10 ملايين يورو لـ "تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية للتحديث الاقتصادي".

وتحدثت عن وصول تمويل برنامج شراكة خلال السنوات الماضية إلى 100 مليون يورو.

ولفتت النظر إلى برامج جديدة توقع لنهاية العام مع الاتحاد الأوروبي تتضمن دعم تنفيذ أولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

السفيرة الأوروبية، أكدت في حديثها الالتزام بتعزيز الحوكمة وتعزيز النمو الشامل وتمكين المواطنين في الأردن.

 




 

 


 

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