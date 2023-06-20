إعلان صادر عن السفارة الأردنية بالقاهرة

الوكيل الاخباري - دعت السفارة الأردنية في القاهرة المواطنين الأردنيين في مصر لإنجاز المعاملات القنصلية دون الحاجة للحضور الشخصي إلى القسم القنصلي انطلاقا من حرصها على أهمية توفير التكلفة والوقت والجهد على طالبي الخدمات.

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ودعت السفارة في بيان لها، المواطنين الراغبين بانجاز معاملاتهم عن بعد اتباع زيارة موقع السفارة mfa.gov.jo/ar/embassy/Cairo لمعرفة الوثائق المطلوبة، وبدفع الرسوم القنصلية المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للسفارة أو من خلال أحد منافذ شركة فوري باستخدام كود الخدمة الخاص بالسفارة 70460 .



كما دعت لزيارة أحد فروع شركة أرامكس المعتمدة لدى السفارة لتسليم الوثائق المطلوبة مع إيصال الدفع، إذ ستقوم شركة أرامكس بإعادة المعاملة على العنوان الذي يحدده طالب الخدمة بعد الانتهاء من إنجازها لدى السفارة خلال 72 ساعة من تاريخ تقديم الوثائق لدى شركة أرامكس.



ووفرت السفارة، عن طريق شركة ارامكس، امكانية ارسال المعاملات بعد انجازها الى عنوان في المملكة مباشرة أو إرسالها من المملكة ليتم إنجازها لديها واعادتها اليكم باستخدام الكود 71384886 للإستفادة من الخصم الخاص، ودون الحاجة لمراجعة السفارة خلال أي من مراحل انجاز المعاملة.

