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الخميس، 15-09-2022 10:27 ص

الأردن يشارك في مؤتمر صندوق المناخ الأخضر

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الوكيل الإخباري - يشارك الأردن بفعاليات المؤتمر السنوي الخامس لصندوق المناخ الأخضر للاستثمار الخاص من أجل المناخ، الذي يعقد اليوم الخميس في مدينة إنتشون بكوريا الجنوبية، ويستمر يومين.

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وبحسب بيان لبنك تنمية المدن والقرى الذي مثل الأردن في المؤتمر، سيبحث المجتمعون، الذين يمثلون عددا من القادة من القطاعين العام والخاص، آلية ايجاد طرق مبتكرة لتوفير التمويل على نطاق واسع للعمل المناخي في البلدان النامية.


كما سيوفر المؤتمر فرصة لربط المستثمرين ومديري البنوك والصناديق التنموية والجهات المانحة ومقدمي التكنولوجيا وغيرهم ممن يتطلعون إلى تعميق مشاركتهم في تمويل مشروعات التغير المناخي.


ووقع بنك تنمية المدن والقرى مذكرة تعاون مع وزارة البيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر، تهدف إلى توثيق الشراكة مع المعهد ورفع جاهزية البنك للحصول على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر ليصبح النافذة التمويلية الوطنية الأولى التي تعمل على جذب الاستثمارات الدولية في المشروعات المستجيبة للمناخ.

 

 




 

 


 

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