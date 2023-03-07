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الأردن يشارك في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر

الثلاثاء، 07-03-2023 05:12 م

الأردن يشارك في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر

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الوكيل الاخباري - يشارك الأردن في فعاليات معرض "بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر" في برلين، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة وزير السياحة والآثار مكرم القيسي.

ويضم الوفد الأردني، هيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، والملكية الأردنية، وشركة إحياء التراث الأردني، ووكلاء السياحة والسفر والفنادق الأردنية.

وبحسب بيان الهيئة اليوم الثلاثاء، قال القيسي، إن المعرض يعد فرصة تسويقية مهمة للأردن في ألمانيا لضمان بقاء المملكة على الخريطة السياحية العالمية وزيادة استقطاب المجموعات السياحية إليها، من خلال تكثيف الترويج والتسويق السياحي الأردني في هذه المحافل الدولية.

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