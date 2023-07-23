الأردن يشارك في ندوة عالمية حول الابتكار العلمي والتكنولوجي

الوكيل الاخباري - مثل المركز الوطني للإبداع التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الأردن في ندوة عالمية حول" الابتكار العلمي والتكنولوجي والتكامل للبلدان النامية"، نظمها مركز التعاون الاقتصادي الدولي في مقاطعة فوجيان الصينية ضمن البرنامج الصيني المتعدد لتدريب الموارد البشرية لعام 2023.



وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إن المشاركة هدفت إلى تكوين منظومة وطنية نشطة ومنتجة على ضوء أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وإيجاد شراكات لدعم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار، ودراسة النموذج الصيني في هذا المجال، ومناقشة المواضيع المتصلة بالتكنولوجيا وتطورات الذكاء الاصطناعي.

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