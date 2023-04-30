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الأحد، 30-04-2023 10:48 م

الأردن ينقل 8 طن مساعدات إغاثية إلى السودان

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن طائرة أردنية نقلت 8 طن من المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية للصليب الأحمر الدولي إلى مطار بورتسودان الدولي.

ووفق بيان الوزارة فإن الطائرة الثامنة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني التي تم تسييرها اليوم الأحد نقلت مساعدات إغاثية ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها لأول مرة منذ اندلاع الأزمة.

وأعربت اللجنة الدولية عن امتنانها لدعم الأردن بتوفير طائرة لتوصيل شحنة إغاثة طبية إلى السودان، يشار إلى أن هناك مركزا لوجستيا رئيسيا للجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة، حيث كانت قد غادرت الطائرة صباح اليوم من مطار الملكة ماركا العسكري وعلى متنها معدات ومواد إغاثة وطواقم طبية.

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