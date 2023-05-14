الأشغال: إعادة فتح السير في نفق المنطقة التاسعة بالعقبة بعد إزالة مخلفات حادث السير

الوكيل الإخباري

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- تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الشركاء في مديرية الأمن العام مع المخلفات الناتجة مع حادث تصادم مركبة شحن مع عدة مركبات داخل نفق المنطقة التاسعة بمحافظة العقبة.وأضافت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه تم اغلاق النفق واجراء تحويلات مرورية، في الموقع لحين الانتهاء من إزالة المخلفات الناتجة عن الحادث، مؤكدة أنه تم إعادة فتح النفق أمام حركة المركبات بعد اجراء اللازم.وثمنت جهود وتعاون مرتبات مديرية الأمن العام المستمر مع كوادرها العاملة في الميدان على مدار الساعة في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين.