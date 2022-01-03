الأشغال العامة : 82.6 % نسبة الإنجاز في مركز جمرك عمّان الجديد

الوكيل الإخباري - بلغت نسبة إنجاز أعمال المرحلة الأولى من مشروع جمرك عمان الجديد/الماضونة 82.6%، وفق تقرير لوزارة الأشغال العامة والإسكان.

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وتشمل الأعمال في المشروع إنشاء وتنفيذ طرق وساحات وأرصفة بمساحة تقريبية 620 ألف م2 منها 420 ألف م2 ساحات و200 ألف م2 طرق.



وتشمل أيضا تنفيذ مبانٍ خرسانية ومعدنية بالإضافة لأعمال تشمل تنفيذ البنية التحتية والأعمال المدنية والمعمارية والكهروميكانيكية وأعمال "الهناجر" والأسوار والجدران الاستنادية والأعمال الخارجية وأعمال تنسيق الموقع والساحات والإسفلت والأرصفة ومواقف السيارات والشوارع وجميع الأعمال المطلوبة حسب المخططات وجداول الكميات والمواصفات التقنية والفنية المرفقة.



وتشمل الأعمال أيضا؛ متابعة أي معاملات مع الجهات الرسمية والخدمية التي يحتاجها العمل بالإضافة لأعمال الصيانة والإدامة للأعمال المنفذة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا، وفق وزارة الأشغال.



ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العمل بالمشروع خلال النصف الأول من العام 2022، وفق تصريحات سابقة لدائرة الجمارك الأردنية.

