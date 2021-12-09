الأشغال تتعامل مع 107 بلاغات خلال المنخفض الجوي الحالي

الوكيل الاخباري - تعاملت غرف الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، حتى مساء اليوم الخميس، خلال المنخفض الجوي الحالي المؤثر على المملكة مع 107 بلاغات، من خلال الفرق الميدانية والاليات التي تتبع لها.



وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أنه تم إجراء اللازم بشكل فوري للملاحظات الواردة لها كافة من خلال 98 فريقا ميدانيا تابعا لها.



وحول أبرز الملاحظات التي تم التعامل معها خلال الظروف الجوية السائدة، أوضحت أنه تم التعامل مع بعض التجمعات المائية، ازالة الاتربة والرمال من سطح بعض الطرق وتنظيفها بالكامل، واصلاح لإشارات مرورية، وإصلاح لخطوط إنارة بعض الطرق.

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