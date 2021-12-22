الوكيل الاخباري - وقع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الاربعاء، ومدير بنك الاعمار الألماني KfW الدكتور مارك شفيته تنسيب تجديد صلاحية لجنة العطاءات الخاصة بالمشاريع المدرسية ومتابعة اعتمادها لدى مجلس الوزراء للاستمرار في عملها وتخويلها في اتخاذ القرارات في الكثير من الأمور العالقة.



وبحث الكسبي مع شفيته والمستشار الفني لمشروع بناء المدارس الممول من الحكومة الألمانية من خلال KfW في مكتب الأردن، سبل تعزيز افاق التعاون بما يساهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء مشاريع مدرسية ممولة بمنح كريمة من البنك وتسريع إجراءات البدء بالتنفيذ.

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