الأشغال المؤبدة لأحد تجار المخدرات.. والمؤقتة 10 سنوات لشريكه

الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، قرارها -في سابقة- بوضع تاجر مخدرات من أصحاب السوابق الإجرامية بالأشغال المؤبدة والغرامة المالية 20 ألف دينار والرسوم، فيما حكمت وبذات القرار على شريكه بالوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات والغرامة 20 ألف دينار والرسوم.

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وفي الوقائع التي خلصت إليها المحكمة، وشكلت قناعتها برئاسة المقدم القاضي العسكري عامر الهلسه وعضوية القاضيين المقدم أيمن العموش والرائد ثامر القطيفان، حيث إن المتهمين هما من تجار المواد المخدرة وخلال عام 2021، ألقي القبض على المتهمين أثناء قيامهما باستيراد كمية من مادة الكوكائين المخدر داخل ثلاجات صغيرة من دولة مجاورة من خلال شركة شحن، وعند اكتشاف أمرهما من قبل إدارة مكافحة المخدرات، تم متابعة شحنة الثلاجات حيث تمكنت كوادر الإدارة من ضبط المواد المخدرة داخل الثلاجات.



وألقي القبض على المتهمين الذين استوردا هذه الثلاجات في الوقت الذي ضبطت فيه كمية من مادة الكوكائين المخدر حيث بلغ وزنها 4.100 كيلو غرام.



وارتقت المحكمة بالعقوبة بحق متهم نظرا لكونه من أصحاب السوابق في الاتجار بالمواد المخدرة والذي سبق وأن تمت محاكمته في قضية سابقة بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار.



وثبت للمحكمة، أن المتهم الرئيس مكرر بالمعنى القانوني الوارد في قانون المخدرات وتحقيقا للردع العام لمنع من تسول له نفسه الاتجار بهذه المواد المخدرة.