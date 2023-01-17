الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة الهاشمية: تمديد فترة التقدم بطلبات الالتحاق في برنامجي بكلية الهندسة

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

فيديو - اصطدام قلاب بأربع مركبات متوقفة في أبو نصير

البنك الأوروبي : 55% من الأردنيين يرون أن تغيُّر المناخ أثر على الدخل

ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي غداً

الأمن يحذر من شركات وهمية تدَّعي قدرتها على تأمين وظائف مقابل مبالغ مالية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل حلحول شمال الخليل

وزارة العمل: مطلوب 3855 موظف نادل طعام

الحكومة تحدد موعد اطلاق الـ 5G في الأردن

الثلاثاء، 17-01-2023 10:44 ص

الأشغال المؤبدة لأحد تجار المخدرات.. والمؤقتة 10 سنوات لشريكه

IMG_3480 - Copy


الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، قرارها -في سابقة- بوضع تاجر مخدرات من أصحاب السوابق الإجرامية بالأشغال المؤبدة والغرامة المالية 20 ألف دينار والرسوم، فيما حكمت وبذات القرار على شريكه بالوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات والغرامة 20 ألف دينار والرسوم.

اضافة اعلان


وفي الوقائع التي خلصت إليها المحكمة، وشكلت قناعتها برئاسة المقدم القاضي العسكري عامر الهلسه وعضوية القاضيين المقدم أيمن العموش والرائد ثامر القطيفان، حيث إن المتهمين هما من تجار المواد المخدرة وخلال عام 2021، ألقي القبض على المتهمين أثناء قيامهما باستيراد كمية من مادة الكوكائين المخدر داخل ثلاجات صغيرة من دولة مجاورة من خلال شركة شحن، وعند اكتشاف أمرهما من قبل إدارة مكافحة المخدرات، تم متابعة شحنة الثلاجات حيث تمكنت كوادر الإدارة من ضبط المواد المخدرة داخل الثلاجات.


وألقي القبض على المتهمين الذين استوردا هذه الثلاجات في الوقت الذي ضبطت فيه كمية من مادة الكوكائين المخدر حيث بلغ وزنها 4.100 كيلو غرام.


وارتقت المحكمة بالعقوبة بحق متهم نظرا لكونه من أصحاب السوابق في الاتجار بالمواد المخدرة والذي سبق وأن تمت محاكمته في قضية سابقة بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار.


وثبت للمحكمة، أن المتهم الرئيس مكرر بالمعنى القانوني الوارد في قانون المخدرات وتحقيقا للردع العام لمنع من تسول له نفسه الاتجار بهذه المواد المخدرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020229205431138302570

الجامعة الهاشمية: تمديد فترة التقدم بطلبات الالتحاق في برنامجي بكلية الهندسة

b457113a-نظام-فوترة-إلكتروني-تعبيرية

المستشفيات الخاصة تنظم لقاء توعويا حول نظام الفوترة والربط الالكتروني

وزارة الداخلية

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

4 (1)

فيديو - اصطدام قلاب بأربع مركبات متوقفة في أبو نصير

فلوس 2

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي غداً

53056

الأمن يحذر من شركات وهمية تدَّعي قدرتها على تأمين وظائف مقابل مبالغ مالية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-12-01 at 10.06.26 AM

الحكومة تكشف عجز موازنة 2023 بعد المنح

63b6985f63228

الأشغال تكشف موعد الانتهاء من مشروع الحديقة البيئية

1672563355133

المناطق الحرة: عطاء بمليون دينار لتركيب نظام مراقبة

145493182906

تعرف على عقوبة قطع أختام عداد التكسي

63ad5dc521e8b

الإحصاءات: ارتفاع عجز الميزان التجاري 30.2% في الشهور العشر الأولى

WhatsApp-Image-2021-09-11-at-8.42.02-AM

مجلس محافظة العقبة يناقش خطة عمله للعام المقبل