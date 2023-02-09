الأشغال تباشر نثر الملح على الطرق المتوقع تشكل الانجماد عليها

الوكيل الإخباري-

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باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مساء اليوم الخميس، نثر الملح على الطرق المتوقع تشكل الانجماد عليها بحسب المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية، تحسبًا لحدوث أي انزلاقات بسبب الانجمادات.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه تم التعميم على المديريات والمكاتب بنثر الملح على الطرقات المعرضة للانجماد في مختلف مناطق المملكة بشكل مستمر، خصوصا الطرق المؤدية للمستشفيات والمرافق الحيوية ضمن الاختصاص.وحذرت الوزارة، المواطنين سالكي الطرق الخارجية والطرق ضمن اختصاصها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب على بعض الطرق، واحتمالية تشكل الانجماد على طرق اخرى.