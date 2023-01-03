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الثلاثاء، 03-01-2023 03:43 م

الأشغال تحذر من تدني الرؤية على الطرق الخارجية بسبب الضباب

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الوكيل الإخباري - حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية نتيجة تشكل الضباب والهطول المطري الكثيف، تزامنا مع الظروف الجوية السائدة في معظم مناطق المملكة.

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وأكدت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة؛ لمعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 106 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.


ولفتت إلى إنه تم التعميم على مديرياتها كافة لرفع خطة الطوارئ المعمول بها حاليا - خطة الطوارئ المتوسطة- حسب تقييم مدراء المديريات والمكاتب ومتطلبات العمل.


وشددت على أنه يتم التنسيق بناء على توجيهات وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل ماهر ابو السمن، بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل دوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.


وأوضحت أن كوادرها الميدانية الموزعة على مناطق المملكة كافة، تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الملاحظات بشكل فوري.


كما دعت إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:


طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111
ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ): 0780377223
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الكرك: 0780377242
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش: 0780377187
غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا: 0780377366
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان: 0780377338
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق: 0780377389
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء: 0780377413
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377158
غرفة عمليات أشغال مديرية محافظة عجلون:0787700258
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة: 0780377351
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد: 0780377276
غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا: 0780377136
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291
غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا: 0780377179

 




 

 


 

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