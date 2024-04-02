الثلاثاء 02-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني

ارتفاع عدد ضحايا حريق إسطنبول إلى 25 شخصا

الأشغال تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق رم -الراشدية

إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام

عباس: موقف الأردن قوي وثابت ضد التهجير وحماية القضية الفلسطينية

الجيش ينفذ 9 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

الملك يوجه الحكومة لتسهيل مشاريع شركة البوتاس في قطاعي المياه والطاقة

فيديو - قتلى وجرحى باندلاع حريق هائل في اسطنبول

المحكمة الدستورية ترد طعنا بقانون التقاعد المدني

المديرة التنفيذية لليونيسف: مصدومون لمقتل فريق الإغاثة في غزة

الثلاثاء، 02-04-2024 04:49 م

الأشغال تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق رم -الراشدية

images


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان انطلاق أعمال مشروع إنشاء طريق رم-الراشدية ضمن الحدود الادارية لمحافظة العقبة.

اضافة اعلان


ويربط الطريق الجديد بين الطريق الصحراوي ومركز زوار وادي رم وبطول 19 كم وبعرض 7.5 م في الاتجاهين.


ويتضمن العطاء أعمال فرشيات الأساس، وطبقة إسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية العالمية بالاضافة الى أعمال السلامة المرورية وأعمال تصريف المياه.


وتبلغ قيمة العطاء الذي تموله شركة تطوير العقبة 2.2 مليون دينار وتشرف على تنفيذه كوادر وزارة الأشغال بشكل مباشر، فيما تبلغ مدة تنفيذ الأعمال وفقا لوثائق العطاء (270) يوماً.


ويسهم هذا المشروع في خدمة الواقعين التنموي والاقتصادي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كما يخدم قطاعي النقل والسياحة في محافظة العقبة ويسهل وصول السياح الى وادي رم والتنقل منه نحو مدينة البتراء الاثرية ومدينة العقبة السياحية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202411131753321148798

إرادة ملكية بالمصادقة على قانون العفو العام

660c037dc8e01

عباس: موقف الأردن قوي وثابت ضد التهجير وحماية القضية الفلسطينية

660bfecb7e633

الجيش ينفذ 9 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

660bfd5133334

الملك يوجه الحكومة لتسهيل مشاريع شركة البوتاس في قطاعي المياه والطاقة

1712060365753

المحكمة الدستورية ترد طعنا بقانون التقاعد المدني

A9200780

الملك يستقبل رئيس وزراء إسبانيا ويثمن جهود بلاده لإغاثة قطاع غزة

أخبار متعلقة
660985bf3dc30

الملك يصل إلى منطقة وادي رم للقاء وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

إصابتان بحادثي تدهور على الطريق الصحراوي