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إصابتان بحادثي تدهور على الطريق الصحراوي

الأحد، 10-03-2024 08:23 ص

إصابتان بحادثي تدهور على الطريق الصحراوي

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الوكيل الإخباري - قال النقيب سفيان العتوم من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث، وتم ضبط عدد من المخالفات على طرق خارجية.

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وبيّن العتوم، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة صغيرة على الطريق الصحراوي منطقة الحميمة باتجاه عمّان، ونتج عنه إصابة واحدة، تم نقلها إلى مركز طبي القويرة.


وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تدهور صهريج مُحمل بمادة T1 على الطريق الصحراوي بعد منطقة الحميمة، ونتج عن الحادث إصابة السائق، تم نقله إلى مركز طبي القويرة، وتم طمر مادة T1 المُنسكبة على الشارع العام.


وأوضح العتوم أنه تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين مركبتين على الصحراوي منطقة زميلة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.


وحول أبرز الضبوطات، قال العتوم إنه تم ضبط مركبتين سائقيها غير مرخصين، كما تم ضبط سائق مركبة شحن تلاعب بلوحة الأرقام، وتم ضبط سائق مركبة شحن يدخن النرجيلة خلال القيادة على الطريق الصحراوي.

 




 

 


 

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