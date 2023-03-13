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الإثنين، 13-03-2023 03:06 م

الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، عن بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

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وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ106 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.


وأضافت أنه تم وبإيعاز من وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل ماهر أبو السمن، التعميم على مديرياتها ومكاتبها بمختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة، وتزويد وحدة الطوارئ المركزية بتقارير دورية حسب الأصول، مبينة أنه تم توكيل مدراء المديريات والمكاتب العاملين في الميدان برفع خطة الطوارئ حسب الحاجة وتطورات الحالة الجوية.


وشددت الوزارة بتعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة، للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.


ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في مناطق البادية وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة.


كما دعت إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها المتمثلة، بطوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111، وغرفة عمليات أشغال مديرية الكرك: 0780377231، ومديرية أشغال جرش: 0780377187، ومديرية أشغال مأدبا: 0780377366، ومديرية أشغال معان: 0780377338، ومديرية أشغال المفرق: 0780377389، ومديرية أشغال البلقاء: 0780377413، ومديرية أشغال الطفيلة: 0780377158، ومديرية أشغال عجلون: 0780377258، ومديرية أشغال الزرقاء: 0780377125، ومديرية أشغال العقبة: 0780377351، ومديرية أشغال إربد: 0780377276، ومديرية أشغال لواء الرمثا: 0780377136، ومديرية أشغال العاصمة: 0780377291، ومديرية أشغال إقليم البترا: 0780377179.

 




 

 


 

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