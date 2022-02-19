الأشغال: كوادرنا في كافة المناطق ولم تردنا أي ملاحظات

الوكيل الإخباري - حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية الافقية؛ بسبب تساقط البرد والهطولات المطرية الكثيفة، واحتمالية تشكل الغبار على الطرق في مناطق البادية تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.

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وأهابت الوزارة بالمواطنين في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، بالابتعاد عن مجاري السيول والاودية نظرا لاحتمالية تشكل السيول في المملكة تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار الجوي.



وأكدت الوزارة، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة ولمعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.



وبينت، أن كوادرها الميدانية موزعة على مناطق المملكة كافة، وتجري بشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الملاحظات بشكل فوري.



وأشارت إلى أنه وبتوجيهات من وزير الأشغال العامة المهندس يحيى الكسبي يتم وبشكل مستمر التنسيق مع الشركاء لضمان معالجة اي ملاحظة ترد بشكل دوري.



واوضحت الوزارة، أنه ومنذ بدء العمل بخطة الطوارئ المتوسطة وحتى الساعة 12 مساء اليوم لم يتم التعامل مع اي ملاحظات او بلاغات تذكر.



كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالابلاغ عن أي ملاحظة تزامنا مع اشتداد حالة عدم الاستقرار الجوي، من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:



ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012)

