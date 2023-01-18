الأشغال: معيقات واجهت مشروع تقاطع الإرسال تطلبت أوقاتا إضافية

الوكيل الاخباري - تستكمل وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال التشطيبات والبلاط وأعمال الإنارة وبعض الأعمال الأخرى لمشروع تقاطع الإرسال، في الوقت الذي واجه فيه المشروع معيقات تطلبت أوقات عمل إضافية، وفقا للوزارة.



وقال الوزارة في تصريحات لقناة المملكة، الأربعاء، إنّ نسبة الإنجاز في مشروع تقاطع الإرسال بلغت أكثر من 97%.



وتابعت، أن المعيقات التي واجهت مشاريع الوزارة التي كانت قيد التنفيذ خلال أزمة فيروس كورونا، "توقف العمل لفترات، وتأخر وصول بعض المواد المستوردة من الخارج (مواسير المياه، ومخدات الجسور، ومواد يتم استيرادها لهذه الغاية)، إضافة إلى إجراءات الاستملاكات الخاصة، وإضافة مسار للباص السريع على مخططات المشروع".



وأشارت، إلى أن من المعيقات أيضا وقف الأعمال بسبب تمديد المدد الزمنية بسبب الظروف الجوية والبلاغات الصادرة عن الوزارة، التي تهدف لحماية العاملين على مشاريعها كافة وضمان سلامتهم. كما كان للخدمات القائمة والتنسيق لنقلها وتغيير مساراتها وعدم وجود مخططات لها عند الجهات المعنية عنها مثل، الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي وباقي الخدمات المختلفة أثر مباشر على المدة الزمنية المبرمجة لأعمال المشروع، معتبرة بأنها من أبرز المعيقات التي تطلبت أوقاتا إضافية.



وزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل أحمد ماهر" أبو السمن، أكّد سابقا، ضرورة استكمال الأعمال بمشروع تقاطع الإرسال، وافتتاحه أمام حركة المركبات قبل نهاية العام الماضي.



وبيّنت الوزارة، أنها عالجت المعيقات المنظورة وغير المنظورة، التي واجهت سير الأعمال بالمشروع وفق الأصول بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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