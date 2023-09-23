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السبت، 23-09-2023 10:26 م

الأغوار الجنوبية: بدء أولى مراحل مشروع دمج وتمكين السيدات في المشاركة الاقتصادية

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الوكيل الاخباري- بدأ مركز الأميرة بسمة للتنمية في محافظة الكرك، اليوم السبت، أولى مراحل مشروع دمج وتمكين السيدات في المشاركة الاقتصادية بالأغوار الجنوبية.

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وقال مدير المركز، علي الصعوب، إن هذا المشروع يأتي ضمن إطار مشروع "نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن"، المموّل من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه تحالف تقوده المبادرة النسوية الأورومتوسطية".


وأضاف أنه جرى اختيار 20 سيدة من مختلف أنحاء اللواء بعد إجراء المقابلات والرجوع إلى معايير اختيار السيدات المرتبطة بمستوى دخل الأسرة و القدرة المتقدمة على الالتحاق بالتدريبات، بالإضافة إلى وجود فكرة مشروع يُقدم خدمة للمنطقة.


وأشار إلى أنه من جرى اختيارهن لم يسبق لهن الحصول على منح سابقة ولديهن القدرة على الالتزام بالتدريبات، لتحقيق أهداف المشروع كما هو مخطط له.

 




 

 


 

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