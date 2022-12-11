الأمانة: انتهاء المرحلة الأولى من مشروع المسارات السياحية

الوكيل الإخباري - أنهت أمانة عمان الكبرى، المرحلة الأولى من مشروع المسارات السياحية، الذي تضمن 13 مسارا ضمن مناطق الأمانة، وكان آخرها محطات البريد الزاجل، ومسار الساعات الفلكية الشمسية.

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وقال مدير المشروع المهندس محمد ابو زيتون، إن آلية العمل على المسارات السياحية تتضمن استراتيجية وأنماطا متكاملة، بهدف جذب السياحة للمدينة وتعزيز المكانة والمنتج السياحي، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة وجامعات وجهات ذات الاختصاص.



ولفت إلى أن مشروع المسارات السياحية يعتبر جزءا من منظومة تهدف لإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات للمواقع التراثية والسياحية والتاريخية في مناطق أمانة عمان كافة، بحيث تصبح جاهزة لاستقبال الزوار والسياح محلياً وإقليمياً ودولياً.



وأكد أبو زيتون أنه تم إنهاء المرحلة الأولى من توثيق كافة المسارات وإدراج العديد منها على برنامج مستكشف عمان (www.ammancitygis.gov.jo)، حيث أصبحت متاحة أمام الباحثين والطلاب والخبراء ومكاتب السياحة والسفر للاستفادة منها، إضافة إلى إصدار كتيب ودليل لكل منطقة في أمانة عمان.



وأشار إلى أنه تم اعتماد مسارين وهما ممشى عمان السياحي الذي يضم أكثر من 30 موقعا سياحيا، ومسار درب المعمودية وذلك بعد أن أنهت الأمانة ترسيم المسارين وإدخال كافة المعلومات الخاصة بهما على قاعدة البيانات الجغرافية.