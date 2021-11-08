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الإثنين، 08-11-2021 04:04 م

الأمانة تتابع شكوى إزالة إشارة مرورية بشارع الاردن

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الوكيل الإخباري – خاص- أكد مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري ان الأمانة ستتابع شكاوى مواطنين حول إزالة اشارة مرورية في شارع الاردن بعد هدم عمارة سكنية بذات الشارع.

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وكان مواطنون اشتكوا لـ "الوكيل الاخباري" من ازمة سير خانقة في شارع الاردن سببها ازالة الاشارة الضوئية بالقرب من العمارة السكنية التي قررت الامانة هدمها بعد حدوث تصدعات فيها شكلت خطراً على ساكنيها .


الفاعوري قال أن الأمانة تبدي اهتماما بكل الشكاوى التي تردها من المواطنين وتسعى إلى تقديم خدماتها على أكمل وجه، مؤكداً لـ "الوكيل الاخباري" انه سيتابع سبب ازالة الاشارة الضوئية وعدم ارجاع الحال كما كان قبل عملية هدم العمارة السكنية .

 

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