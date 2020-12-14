الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب المنخفض

الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة بحسب النشرات الجوية الصادرة عن مراكز التنبؤات.

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ودعت الأمانة المواطنين حال رصد أية ملاحظة الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسة في منطقة تلاع العلي 065359970 أو 065359971 أو خلوي 0798166789 ، وغرف عمليات المناطق الفرعية.



وتتابع فرق الأمانة الميدانية تفقد مناهل تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى مجاري الأودية ومداخل ومخارج عبارات تصريف مياه الأمطار.



وأهابت الأمانة بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق وعدم إلقاء النفايات عشوائيا لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.



ودعت لتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، والتجار لأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.



وطالبت المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لإنجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والأودية.



