السبت 29-01-2022
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السبت، 29-01-2022 04:03 م

الامانة: 3 آلاف ملاحظة وردت لغرف الطوارىء خلال المنخفض

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، اليوم السبت، إن جميع الطرق الرئيسية في مناطق الأمانة سالكة وإنه تم فتح جميع الطرق الفرعية.

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وأشار الرحامنة، الى تلقى غرف الطوارىء 3000 ملاحظة أغلبها تكسر اشجار وإعاقة عمل آليات الامانة من قبل بعض المركبات في الطرق.


وأضاف، أن تعطل المركبات الخاصة وتساقط الأشجار على الطرق كانا من التحديات التي واجهت كوادر الأمانة لإزالة الثلوج في العاصمة عمّان والوصول لبعض المناطق.الغد


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