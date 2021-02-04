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الخميس، 04-02-2021 09:25 م

الأمانة تنفي اعتداء كوادرها على مسن

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي لأمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة انه بناء على الشكاوي المتعددة الوارده إلى امانة عمان الكبرى  من المواطنين بوجود البسطات المنتشره امام المساجد  وخاصة مسجد نزال ودوار علي صقر وشارع الدستور في منطقة نزال والتي تشكل اعتداءات على الطريق العام والحركة المرورية والاساءة لدور العبادة تحركت  امانة عمان / دائرة ضبط البيع العشوائي برفقة الامن العام و  قوات الدرك لإزالة البسطات و تم ازالة عدد كبير من البسطات من قبل كوادر الامانه بحضور الأمن العام وقوات الدرك .

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 وعلى اثرها تم بث فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص كبير السن ويدعي فيه انه تم الاعتداء عليه من قبل كوادر امانة عمان علما ان هذا الشخص لايمتلك اية بسطه ولم يتم الاعتداء عليه او الاحتكاك به وان أصحاب البسطات يقومون باستغلاله لعرقلة العمل ولكسب شفقة وتعاطف المواطنين لإبعاد كوادر الامانه عن بسطاتهم المخالفة .


 




 

 


 

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