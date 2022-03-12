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السبت، 12-03-2022 02:43 م

الأمانة : جميع الطرق في عمّان سالكة

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة أن جميع الطرق في العاصمة سالكة ولا يوجد أي عوائق.

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وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر الأمانة تعمل على مدار الساعة وتتابع أي ملاحظات ترد من الميدان لضمان استمرارية العمل.

 

وأضاف أن الأمانة تلقت العديد من الملاحظات خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حاليا.

 

وأشار الرحامنة إلى أن الأمانة تعاملت مع تطاير ليافطات ولافتات تتعلق بالدعاية الانتخابية وعملت على إزالتها على الفور حفاظا على السلامة العامة.

 

وتأثرت المملكة بمنخفض جوي من أصل قطبي حيث شهدت مختلف المناطق تساقطا للأمطار الغزيرة على فترات، فيما تساقطت زخات من الثلوج على المرتفعات الجبلية الشمالية.


 




 

 


 

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